 

Москвичей призвали не заниматься ремонтом на самоизоляции

27.04.2020, 18:30, Новости дня

Москвичей призвали отложить проведение шумных ремонтных работ до окончания периода самоизоляции, так как шум мешает соседям работать и учиться, сообщил начальник отдела координации предоставления госуслуги по перепланировке Мосжилинспекции Андрей Кусакин.

«Многие жители вынуждены оставаться в своих домах, при этом многие из них продолжают удаленно работать или дистанционно обучаться. В этой ситуации особенно доставляет дискомфорт и мешает работе и учебному процессу шум от ремонта в соседней квартире, так как некоторые собственники используют свободное время для проведения строительных работ в своих помещениях. Мосжилинспекция настоятельно рекомендует воздержаться от проведения любых ремонтных работ до окончания режима повышенной готовности», – сказал Кусакин в эфире «Москва 24».

Ранее в КоАП было решено ввести ответственность за лающих ночью собак. Однако председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что Совет Федерации выступит против предложений Минюста. 

Позже в ведомстве разъяснили предложение штрафовать за лай собак.



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