Посольство РФ отреагировало на сведения об угрозе покушений на пражских политиков

27.04.2020, 18:30, Новости дня

Информация чешского еженедельника Respekt о том, что российская сторона якобы готовит покушения на пражских политиков, не соответствует действительности, заявило российское посольство в Праге.

«Обратили внимание на появившуюся в чешском издании «Респект» статью, в которой российская сторона фактически обвиняется в подготовке покушения на пражских муниципальных политиков. Посольство РФ в Чехии категорически отвергает подобные вопиющие и лживые инсинуации», – говорится в заявлении посольства в Facebook.

Подчеркивается, что домыслы издания «не имеют под собой абсолютно никакого основания», и являются продолжением активизировавшейся в Чехии информационной кампании по дискредитации РФ и навязывании чехам ее «враждебного образа».

«Такие примитивные провокационно-пропагандистские приемы, противоречащие элементарной журналистской этике, не могут вызывать ничего кроме отвращения. Ожидаем, что упомянутой постыдной публикации будет дана в Чехии соответствующая оценка», – говорится в заявлении.

В МИД Чехии направлена нота «с указанием на недопустимость продолжающихся беспочвенных нападок».

Ранее еженедельник Respekt заявил, что старосту района Прага-6 Ондржея Коларжа, который выступил с инициативой о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу, взяли под охрану после заявлений министра обороны РФ Сергея Шойгу.