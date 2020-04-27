Xiaomi запатентовала необычный смартфон-трансформер

27.04.2020, 18:30, Разное

Китайская корпорация Xiaomi подала патент на новый смартфон, который должен превратиться в трансформер, если юзер захочет сделать селфи. Соответственный документ подан в Национальное управление интеллектуальной собственности.

Согласно имеющейся информации, верхняя часть экрана нового проекта Xiaomi разделяется на части. Одна из них при переключении на фронтальную камеру поворачивается на 180 градусов, как это делает головой сова. Комплекс камер обращен к пользователю, а экран в это время масштабируется под новый формат. Пока остается не известным, станет ли мобильный аппарат китайской компании Xiaomi выполнять необычную метаморфозу при снятии блокировки и распознавания человека по лицу.

По мнению экспертов, новая технология может негативным образом сказаться на времени эксплуатации смартфона. Например, в район крепления будет попадать пыль, а также жидкость, поэтому гаджет от популярного производителя невозможно назвать водонепроницаемым. Имеются и другие методы избавить смартфон от выступов на корпусе и зазубрин. К примеру, можно установить выдвижные камеры для осуществления видеозвонков и селфи. Однако поданная заявка не говорит о стопроцентном изготовлении такого девайса и его продажах на рынке.

Ранее вышло новое программное обеспечение для смартфона Xiaomi Mi 10. Благодаря этому апдейту получится в значительной мере улучшить качество камеры на 108 Мп. Аппарат уже прошел тестирование в бенчмарке DxOMark и получил 124 балла.