Le Figaro – после пандемии мир будет сокращать траты на оборону, а Европа — наращивать

27.04.2020, 18:25, Новости дня

В 2019 году после спада мир вернулся к высоким тратам на оборону, которые были до кризиса 2009 года, но пандемия коронавируса способна вновь их обрушить, отмечают эксперты. Впрочем, европейцы, наоборот, могут с помощью вливания денег в оборонную промышленность восстановить экономику и снизить безработицу, пишет Le Figaro.



Reuters

В 2019 году расходы всех стран мира на оборону обошлись в более чем $1,5 трлн, достигнув таким образом уровня 2009 года, пишет Le Figaro. Это 2,2% от мирового ВВП, или $249 на человека. При этом издание отмечает, что последние 10 лет в тратах на оборону был сильный спад, который как раз и удалось преодолеть.

В Европе наращивать оборонный бюджет стали после двух кризисов: присоединения Крыма к РФ в 2014 году и терактов во Франции в 2015 году, отмечает специалист Стокгольмского института исследований проблем мира (СИПРИ) Люси Беро-Сюдро. Плюс Франция заставила Германию взять на себя ответственность за безопасность Европы. Это добавилось к двойственной позиции США, которые одновременно настаивают, чтобы европейцы рассчитывали на собственные силы, и при этом призывают их покупать американские вооружения.

В итоге Европа в 2019 году потратила на оборону $356 млрд, и в мировом рейтинге Франция вышла на 6-е место с бюджетом $50,1 млрд, а Германия — на 7-е место с бюджетом $49,3 млрд. Как отмечает автор статьи, после терактов Франция стала уделять особое внимание разведке, увеличивая штат агентов и пополняя армию спутников. Кроме того, она стала активнее участвовать в операциях в Африке и в Средиземноморье.

Однако наиболее вооружёнными в мире автор статьи называет США и Китай. При Трампе Вашингтон стал ещё больше тратить на оборону, в частности, чтобы модернизировать ядерные арсеналы, выполнять боевые задачи в космосе и разработать оружие нового поколения. По поводу Китая, в свою очередь, эксперты отмечают, что, вероятно, его бюджет даже больше заявленных $261 миллиардов в 2019 году.

При этом автор статьи задаётся вопросом, что же будет с этими рекордными цифрами в 2020 году, как отразится на них кризис, связанный с коронавирусом. И эксперт по оборонным бюджетам Люси Беро-Сюдро предполагает, что кризис из-за коронавируса будет хуже, чем кризис 2008 года, и ударит по оборонной промышленности сильнее. Так, некоторые страны уже сократили свои оборонные бюджеты — например, Южная Корея или Таиланд, который урезал свои траты на флот на 33%.

Впрочем, в Европе картина может быть совсем иная. Оборонная промышленность может способствовать перезапуску экономики. Если государство станет вливать деньги в эту сферу, там появятся и рабочие места, и производительность. Тем более, как отмечают опрошенные Le Figaro эксперты, мир после коронавируса вряд ли станет менее опасным, учитывая напряжённость в отношениях Пекина и Вашингтона, а также существование террористической угрозы.