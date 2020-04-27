Шмыгаль: Второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина могут начаться одновременно

27.04.2020, 18:18, Новости дня

Второй, третий и четвертый этап выхода Украины из карантина могут начаться одновременно, без соблюдения промежутков, предусмотренных предварительным планом. Об этом 27 апреля написал в своем Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.

“Надеемся, что стартовая точка наступит 11 мая. Следующие этапы не привязаны к конкретным датам, а их запуск зависит от динамики заболевания. То есть если правительство будет видеть, что количество заболевших снижается, то второй, третий или четвертый этап могут начаться одновременно. Не надо будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа. В то же время, если в стране будет наблюдаться значительное увеличение количества заболевших, то карантинные меры могут снова быть усилены”, – рассказал премьер.

По его словам, каждое министерство и ведомство сформируют детальные разъяснения, при каких условиях должны работать вновь открытые объекты.

“На отдельных этапах предполагается открытие с ограничениями некоторых учреждений. Ограничения будем на каждом этапе смягчать. Это касается учебных заведений, кафе, спортивных залов и тому подобное”, – отметил глава Кабмина.

Он напомнил, что уже 29 апреля, вероятно, правительство примет решение об открытии более 280 продовольственных рынков.

🔸Минулого тижня ми презентували дорожню карту виходу країни з карантину (https://bit.ly/3aCnR0V). Сподіваємося, що… Posted by Денис Шмигаль on Esmaspäev, 27. aprill 2020

24 апреля Шмыгаль обнародовал пятиэтапный план по снятию карантинных ограничений, введенных из-за вспышки коронавируса. Так, первый этап ослабления ограничений может быть начат, если “в течение 10 дней соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не изменяется или дневное отклонение находится в пределах 5%”. Полная отмена карантина возможна, когда в Украине будут фиксировать лишь отдельные случаи заражения иностранного происхождения.

Карантин в Украине был введен 12 марта и ужесточен 6 апреля. Ограничительные меры должны были действовать до 24 апреля, однако 22 апреля их продлили до 11 мая.

По информации Минздрава на 27 апреля, коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 9009 украинцев, из них 864 вылечились, а 220 скончались.