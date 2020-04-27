Патриарх Кирилл установил ответственность священников за нарушение мер по коронавирусу

27.04.2020, 18:16, Новости дня

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил ответственность священнослужителей за несоблюдение указаний, направленных на противодействие COVID-19, информирует рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«К сожалению, на начальных этапах распространения инфекции не все восприняли ее как серьезную угрозу, проигнорировав предостережения врачей и священноначалия. В отдельных монастырях и некоторых храмах это привело к большому количеству случаев заражения», – сообщается в Telegram-канале.

В связи с этим патриарх особым распоряжением установил ответственность священнослужителей за несоблюдение указаний, которые направлены на борьбу с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что священник Богоявленского кафедрального собора в Елохове умер от осложнений после коронавируса. Позже священнослужитель Московской патриархии заразился коронавирусом.

Напомним, патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил 8 тонн гуманитарного груза в итальянскую Апулию для помощи в борьбе с коронавирусом.