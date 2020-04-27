Во Франции зафиксирован исторический рост безработицы

27.04.2020, 18:16, Новости дня

В марте во Франции зафиксировали исторический рост числа безработных на более чем 246 тыс. человек, сообщил минтруд страны.

«В марте число лиц, ищущих работу, (зарегистрированных, – прим. ВЗГЛЯД) в категории А, то есть тех, кто вообще не работал в течение месяца, возросло на 246 тыс. 100 в марте 2020 года», – цитирует пресс-релиз ведомства РИА «Новости».

Кроме того, на 177 тыс. 500 увеличилось число людей, ищущих работу, в категориях A, B и C, то есть включая тех, кто одновременно работает.

Минтруд уточняет, что подобная ситуация сложилась из-за мер, принятых для борьбы с пандемией коронавируса. Режим самоизоляции привел к тому, что временные контракты не были продлены, а также сократилось число краткосрочных контрактов.

Ведомство поясняет, что такой рост безработицы объясняется также тем, что люди, которые были безработными в феврале, все еще остаются без работы в марте. Каждый месяц около 550 тыс. человек регистрируются в центре занятости и столько же его покидают.

Однако из-за вызванного пандемией кризиса резко сократилось число лиц, покинувших центр занятости в этом месяце (минус 29%, что составляет почти 170 тыс. человек). Безработица растет, потому что компании сейчас больше не нанимают кадры, а не потому, что происходят массовые увольнения.

По данным радиостанции France Info, это означает, что самый большой рост числа безработных с 1996 года был зарегистрирован в марте во Франции – на 7,1% в категории А. Общее число соискателей в этой категории достигло 3 млн 732 тыс. 500 без учета данных с французской Майотты.

Ранее сообщалось, что безработица в Соединенных Штатах на фоне ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, может дойти до уровня Великой депрессии.