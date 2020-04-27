США вводят новые ограничения на экспорт в Китай

27.04.2020, 18:15, Новости дня

Соединенные Штаты опубликовали изменения в правилах, которые налагают новые ограничения на экспорт в Китай авиационных компонентов и многих предметов, связанных с полупроводниками, передает Reuters.

Новые правила потребуют от американских компаний лицензий на продажу определенных предметов военным организациям, даже если они предназначены для гражданского использования, и устранят исключение, позволяющее экспортировать определенные американские технологии без лицензии, которые предназначены для других стран и используются не для военных нужд.

Правила были раскрыты для всеобщего ознакомления и будут опубликованы в Федеральном реестре 28 апреля.

По словам экспертов, одно правило повлияет на закупки таких организаций, как Народно-освободительная армия Китая, которая занимается гражданской деятельностью, такой как помощь работникам больниц.

Ожидается, что другое правило повлияет на такие элементы, как интегральные микросхемы программируемого вентильного модуля, исключая лицензии для китайских импортеров и граждан Китая.

Администрация также опубликовала третье предлагаемое изменение правила, которое вынудит иностранные компании, отправляющие определенные американские товары в Китай, запрашивать одобрение не только у своих правительств, но и у властей Соединенных Штатов.

Такие меры были приняты после того, как отношения между США и Китаем ухудшились на фоне новой вспышки коронавируса в мире.