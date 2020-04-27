“Мосводоканал” ужесточил контроль дезинфекции воды

27.04.2020, 18:15, Новости дня

Мэр Москвы Сергей Собянин, посетивший 27 апреля Рублевскую станцию водоподготовки, сообщил журналистам, что на очистных сооружениях в столице "Мосводоканал" ввел усиленный режим дезинфекции и повышенный контроль безопасности питьевой воды.

Собянин отметил, что здесь в смену работает не так много людей, однако все они должны проходить ежедневное тестирование, четко соблюдать зоны разделения труда и держать дистанцию.

Кроме того, здесь ведется контроль за дезинфекцией помещений, другие мероприятия.

Московский мэр напомнил, что контроль за водоподготовкой, очисткой, пробами, которые здесь берутся, "должен быть усилен кратно", а также должно быть "ужесточение режима очистки стоков".

Ежедневно на станциях водоподготовки выполняется более 5 тысяч анализов качества воды, передает "Интерфакс".