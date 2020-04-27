«Неповторимая!»: Дарья Мороз напомнила о своей трагически погибшей матери

27.04.2020, 18:09, Разное

Дарья Мороз показала снимок своей трагически погибшей матери. Актриса Марина Левтова умерла из-за несчастного случая.

Марине Левтовой мог бы в этом году исполниться 61 год, но зимой 2000 года она упала со снегохода и ударилась головой. Актриса серьезно травмировалась и умерла. Дарье Мороз на момент смерти матери было 16 лет. На своей странице в Instagram она разместила пост, где рассказала, что у мамы сегодня был день рождения. «Память и любовь», – написала знаменитость.

Фанаты выразили сожаление, что так рано ушла из жизни Марина Левтова. Под этим постом также обсудили и несчастный случай, произошедший с актрисой. Поклонники написали, они считают ее неповторимой и талантливой.

Дочь Дарьи Мороз очень похожа на свою бабушку. Она получила в наследство ее выразительные черты лица.