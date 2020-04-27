 

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова уехала из дома своей матери

27.04.2020, 18:09, Разное

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова приняла решение уехать из дома матери. Теперь она живет на съемной квартире, где спит на полу.
Ольга Бухарова поняла, что уже готова к самостоятельной жизни. Теперь девушка не проживает с матерью Ларисой Гузеевой в загородном доме, а переехала на съемную квартиру. Новое жилье оказалось без ремонта, а спать дочери актрисы приходится на полу. Проживает она с друзьями, возможно, с одним из которых у нее романтические отношения.

Напомним, дочь Ларисы Гузеевой недавно переживала нервный срыв. Она разгромила квартиру и больше не захотела проживать с матерью. Ведущая пока не прокомментировала переезд дочери.



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