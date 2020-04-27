Названы лучшие смартфоны для школьников

27.04.2020, 18:09, Разное

Эксперты Hi-tech Mail.ru назвали ряд смартфонов, которые могут подойти школьникам, а также их родителям. В список попали недорогие гаджеты и способные относительное долгое время «держать» батарею.

Отличным вариантом считается iPhone с покупками в iTunes, ограничением поиска, лимитом на активность приложений, разрешением вносить изменения в настройки смартфона. Телефон можно спрограммировать так, чтобы ребенок мог играть не дольше часа в день, использовать пароль самостоятельно, а браузер не будет доступен, пока он в школе. Хорош и Oppo A5 с аккумулятором на 5000 мАч и более низким разрешением дисплея. Соответственно, девайс потребляет меньше энергии и заряда хватает на два дня. Специалисты не рекомендуют приобретать для детей очень дешевые смартфоны за 5000 рублей. Компании внедряют в них некачественные детали, из-за чего аппарат плохо работает и ломается.

Хорошо подойдут для школьников, например, Realme 5 Pro и Samsung Galaxy A40. «Китаец» дает возможность проводить время в играх с высокими настройками графики, и он вполне может заменить приставку Nintendo Switch благодаря чипу Snapdragon 712. Южнокорейская модель компактная, чем подходит для ладони ребенка, а процессор – Exynos 7904, поэтому игры на него идут довольно требовательные на минимальных настройках. Еще один смартфон для учащихся школ Honor 20 Lite. Он получил эстетичный корпус от разработчиков, 6,21-дюймовый дисплей и вес в 159 граммов.