В Британии выявили детский синдром коронавируса

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27.04.2020, 18:08, Новости дня

Представители национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании направили врачам страны предупреждение о росте числа случаев, когда дети попадают в реанимацию с болью в животе и проблемами с сердцем, что может быть связано с коронавирусом, информирует благотворительная организация Paediatric Intensive Care Society.

«В последние три недели наблюдается явный рост числа случаев мультисистемного воспалительного состояния среди детей всех возрастов, которым требуется интенсивная терапия в Лондоне, а также в других регионах Великобритании. Во всех случаях наблюдаются признаки синдрома токсического шока и атипичной формы синдрома Кавасаки с показателями крови, сопоставимыми с тяжелыми случаями COVID-19 у детей», – передает РИА «Новости» сообщение из письма NHS.

Как уточнили специалисты, у заболевших детей наблюдаются боли в животе, желудочно-кишечные симптомы и воспаление оболочек сердца. У некоторых из пациентов тест на SARS-CoV-2 положительный, у некоторых – отрицательный, при этом есть признаки того, что у нескольких детей выработались антитела к вирусу.

Напомним, российский вирусолог рассказал газете ВЗГЛЯД, в чем заключается сильное различие коронавируса в США и Европе. Ранее ученые из Тайваня и Австралии обнаружили первую значительную мутацию коронавируса SARS-CoV-2.



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