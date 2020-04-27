 

СМИ сообщили о резком росте цен на авиабилеты

27.04.2020, 18:08, Новости дня

Крупнейшие авиакомпании РФ – «Аэрофлот», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и Utair – в апреле резко подняли цены на перелеты из Москвы, увеличив их стоимость на 50-110%, сообщают СМИ со ссылкой на системы бронирования на сайтах авиакомпаний.

Утверждается, что в апреле билеты с вылетом в апреле – мае в/из столицы в 15 крупнейших российских городов стали стоить на 50–110% дороже, чем в марте. Так, самые дешевые билеты «Аэрофлота» из Москвы в Краснодар и Минводы в апреле стоят по 5,9 тыс. рублей, а в конце марта стоили 2,8 тыс. руб. В Санкт-Петербург из Москвы можно было долететь за 2,4 тыс., а теперь – за 4,9 тыс. В Омск билеты подорожали в 2,4 раза, до 9,5 тыс. рублей, пишут «Ведомости».

Аналогично выросли цены на апрель – май и у S7, «Уральских авиалиний» и Utair, хотя билеты на их рейсы на несколько сотен дешевле, чем у «Аэрофлота».

Лоукостер «Победа» на апрель – май полностью остановил полеты, и самыми дешевыми стали авиакомпании Utair.

Стоимость билетов в продаже на лето и осень у перевозчиков не менялась с марта.

Напомним, с 27 марта РФ закрыла все международные полеты, кроме вывозных рейсов, грузового и почтового авиасообщения, в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.



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