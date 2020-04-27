В Китае нашли веские доказательства распространения SARS-CoV-2 по воздуху

27.04.2020, 18:05, Разное

Исследование группы исследователей из Китая и Гонконга, доказывающее присутствие РНК коронавируса в воздухе, опубликовал сегодня журнал Nature. До настоящего момента аэрозольный способ передачи вируса был плохо изучен, поэтому с начала пандемии эпидемиологи делали акцент на тесном контакте между людьми и контакте с загрязненными поверхностями.

Чтобы оценить потенциал аэрозольного заражения, исследователи в течение февраля и марта проводили экологический мониторинг с помощью «аэрозольных ловушек», установленных в двух больницах и нескольких общественных местах Уханя. По результатам мониторинга выяснилось, что концентрация РНК коронавируса в вентилируемых палатах была невелика, в то время как в туалетах, не оснащенных вентиляцией, она была существенно выше. Максимальная концентрация РНК была зафиксирована в помещениях, где медики снимали средства защиты. Вероятно, это означает, что вирусный аэрозоль может повторно образовываться при снятии защитных костюмов и масок. Однако после усиления мер дезинфекции в больницах следы РНК вируса в воздухе исчезали.

В жилых домах и супермаркетах вирусная концентрация была гораздо ниже. Однако в перенаселенных районах недалеко от больниц ученые обнаружили повышенную концентрацию РНК коронавируса. Авторы исследования предполагают, что инфицированные жители этих районов могли способствовать появлению вирусных аэрозолей.

Несмотря на то, что выборка исследования невелика — менее 40 образцов из 31 «горячей точки» коронавируса, – полученные данные подтверждают, что тщательная дезинфекция, хорошая вентиляция и сведение к минимуму скопления людей существенно снижают риск заражения. Иными словами, исследование оправдывает необходимость жестких карантинных мер, которые были введены во многих странах.