В Дивеевском монастыре после пасхальной службы более 70 человек заразились коронавирусом

27.04.2020, 17:54, Новости дня

В Нижегородской области в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре у 76 человек обнаружили коронавирусную инфекцию, сообщили в пресс-службе правительства области.

Очаг распространения COVID-19 обнаружили в женском монастыре в селе Дивеево. Как сообщили власти, во всех помещениях монастыря провели дезинфекцию. В самом селе введен карантин, а у одного человека выявлен коронавирус.

Как пишет “Коммерсант”, накануне, в Вербное воскресенье, в монастыре прошла праздничная служба. По словам журналистов, храм был переполнен людьми.

Очаги коронавирусной инфекции в России были обнаружены и в других монастырях.

В Московской духовной академии в Сергиевом Посаде у 52 человек подтвержден диагноз COVID-19, сообщает пресс-служба учебного заведения. С 18 марта в академии введен карантин.

“После первых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Академии ужесточили меры карантина. Всем находящимся в МДА сделали тест на COVID-19, был введен режим самоизоляции для всех студентов без исключения. Администрацией Академии была организована работа, позволяющая исключить контакт заболевших с окружающими” – сообщили в учреждении.

После госпитализации Челябинского и Миасского митрополита Григория с симптомами пневмонии Челябинская епархия закрыла все храмы для посещения прихожанами, сообщается на сайте митрополии.

“Богослужения в храмах будут совершаться в присутствии только священнослужителей. Для верующих будет организована трансляция с сети интернет”, – сказано в сообщении.

В Украине уголовные дела по факту нарушения карантина и массового заражения коронавирусом были заведены в отношении руководства Святогорской (Донецкая область) и Почаевской лавр (Тернопольская область). Оба этих монастырских корпуса использует Московский патриархат. В полиции утверждают, что в Почаевской лавре нарушили предварительные договоренности: “Во время религиозного обряда духовенство открыло двери монастыря, и верующие, вопреки установленным ограничениям, начали заходить в середину”.

Также в Украине полторы сотни монахов и послушников заразились коронавирусом в Киево-Печерской лавре в столице Украины.