Белоруссия стала рекордсменом по коронавирусу среди соседей России

27.04.2020, 17:53, Новости дня

Белоруссия оказалась на первом месте по числу заразившихся коронавирусом среди соседей России, следует из данных минздравов стран СНГ.

Всего в стране выявлено 11 тыс. 289 случаев заражения коронавирусом. На второй строчке – Украина (9 тыс. 9), на третьем – Молдавия (3 тыс. 408), информирует РИА «Новости».

В Казахстане зафиксировано 2 тс. 780 заразившихся, в Узбекистане, Азербайджане, Армении, Литве и Эстонии – по одной-две тысячи случаев заражения, в Грузии и Киргизии – меньше тысячи. Нулевые значения на сегодняшний день в Таджикистане, Туркмении и Южной Осетии.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко объяснил «особый путь» республики в борьбе с коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в РФ подтверждено 6 тыс. 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.