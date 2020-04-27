 

Белоруссия стала рекордсменом по коронавирусу среди соседей России

27.04.2020, 17:53, Новости дня

Белоруссия оказалась на первом месте по числу заразившихся коронавирусом среди соседей России, следует из данных минздравов стран СНГ.

Всего в стране выявлено 11  тыс. 289 случаев заражения коронавирусом. На второй строчке – Украина (9 тыс. 9), на третьем – Молдавия (3 тыс. 408), информирует РИА «Новости».

В Казахстане зафиксировано 2 тс. 780 заразившихся, в Узбекистане, Азербайджане, Армении, Литве и Эстонии – по одной-две тысячи случаев заражения, в Грузии и Киргизии – меньше тысячи. Нулевые значения на сегодняшний день в Таджикистане, Туркмении и Южной Осетии.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко объяснил «особый путь» республики в борьбе с коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в РФ подтверждено 6 тыс. 198 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / В Роспотребнадзоре оценили развитие ситуации с коронавирусом

27.04 / Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом

21.04 / Основатель MDK объяснил рост числа мемов в Рунете

30.03 / В России созданы три препарата для лечения инфекции, вызванной COVID-19

13.04 / США, Россия и Саудовская Аравия поддержали соглашение в рамках ОПЕК+

20.04 / Роспотребнадзор: в России сделано более 2 миллионов тестов на COVID-19

05.04 / В Черновцах из огнестрельного оружия убили мужчину – полиция

22.04 / Сотрудник оргкомитета Олимпиады в Токио заразился коронавирусом

04.04 / Ученые полагают, что коронавирус в действительности может быть заразнее, чем считалось ранее

23.04 / Заявление “Слуги народа” об отказе от госфинансирования поступило в НАПК

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска