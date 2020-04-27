 

МВФ предрек сокращение доходов населения в 170 странах

27.04.2020, 17:53, Новости дня

Мировой кризис из-за пандемии коронавируса приведет к сокращению доходов населения 170 государств и территорий, сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Мы в действительности прогнозируем, что в 2020 году в 170 странах будут наблюдаться отрицательные темпы роста дохода на душу населения. А еще три месяца назад мы говорили, что в 160 государствах будут наблюдаться положительные темпы роста дохода на душу населения», – передает  ее слова ТАСС.

Она отметила, что это «по-настоящему глобальный кризис».

Ранее помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что после пандемии «все международные институты будут переосмысливаться».

МВФ ранее заявлял, что экономический спад из-за ситуации с коронавирусом будет худшим со времен Великой депрессии.



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