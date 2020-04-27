 

В Москве за сутки умерли больше 30 пациентов с коронавирусом

27.04.2020, 17:39, Разное

В Москве за прошедшие сутки 31 пациент скончался от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб мэрии. Общее число летальных случаев в столице таким образом достигло 435.

В федеральной статистике же, по данным к утру 26 апреля, учтены 747 летальных исходов. За последние сутки в том числе стало известно о смерти первого архиерея Русской православной церкви, а также нескольких врачей, заразившихся при лечении больных с коронавирусом, — в Петербурге и на Кубани.

Общее число выявленных заражений превысило 80 тысяч случаев, из них с учетом выписанных под наблюдением врачей остаются порядка 73,5 тысяч заболевших. Хотя в начале прошлой недели наблюдалось снижение новых случаев, последние дни шел небольшой прирост: накануне их было 6 361, а за день до этого, 25 апреля, 5966 положительных тестов.

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Источник: Новая газета



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