Милла Йовович на ломаном русском рассказала о своем способе выращивать рассаду

27.04.2020, 17:30, Разное

В начале марта Милла Йовович уже делилась своими садоводческими достижениями: у ее семьи есть огород, в котором она выращивает травы, овощи и ягоды. Сегодня же актриса с русскими корнями показала своим подписчикам в Instagram, как она выращивает рассаду – аккурат перед майскими праздниками!

Информацию Милла продублировала сразу на двух языках: английском и русском, который она точно за годы в США не забыла. Впрочем, без забавных ошибок не обошлось.

Милла Йовович на своем крытом огороде

Всего лишь немного садоводства по выходным. У меня есть настроенный светильник для комнатных растений, где я начинаю выращивать семена, это очень весело. В последние несколько недель я сажал травы и некоторые великолепные сорта томатов семейной реликвии, которые только-только прорастали. Сегодня я пересаживал некоторые из этих саженцев в большие горшки, чтобы они стали сильнее, прежде чем сажать их на улице,

– пишет Мила. Орфография и пунктуация – авторские.

Английский вариант подписи выглядит гораздо стройнее и раскрывает нам значение одной необычной фразы. То, что у Милы получило загадочное название “сорта томатов семейной реликвии” (или heirloom tomato в оригинале), в варианте русского языка чаще всего именуется реликтовыми помидорами. Это те сорта, которые не имеют гибридной природы. Их опыление происходит естественным методом, без вмешательства агрономов.

Ранее радости огородничества открыла для себя самый молодой миллиардер мира Кайли Дженнер.

Карантин заставляет делать меня такие вещи, которыми в нормальной жизни я бы ни за что не занялась,

– делилась у себя в Instagram 22-летняя Кайли Дженнер. Посмотреть на ее ровные грядки базилика и орегано можно тут.