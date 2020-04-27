Министр туризма Турции предсказал исчезновение шведского стола в отелях после пандемии коронавируса

27.04.2020, 17:30, Разное

По словам министра культуры и туризма Турции Мехмета Эрсоя, в скором времени шведские столы и любые другие открытые буфеты в отелях попросту исчезнут. Во многом, это связано с нынешней пандемией коронавируса, подчеркнул чиновник.

Вероятнее всего, туристов и других постояльцев смогут обслуживать с помощью комплексного меню и стандартов, схожих с сервисом «а-ля-карт», а вот о самообслуживании гостей стоит забыть. Поскольку правила социального дистанцирования могут быть актуальными и в будущем, количество столов в ресторанах отелей также сократится. Подобная участь коснется и пляжей: возможно, будут введены специальные правила зонирования для семей.

Эрсой считает, в случае спада пандемии коронавируса в его стране, уже через месяц стоит ожидать открытия гостиниц с «сертификатом здоровья» и возобновления некоторых авиарейсов, но внутри страны. Турция допустит возобновления авиасообщения с другими государства, если в них не будет зафиксировано новых случаев COVID-19. Таким образом, иностранные туристы могут вернуться в регион уже в августе, подытожил он.