Французские стоматологи обнажились из-за нехватки масок

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27.04.2020, 17:30, Новости дня

Во Франции стоматологи запустили флешмоб #Dentisteàpoil (в переводе с французского – «дантист нагишом»), публикуя в соцсетях фотографии в обнаженном виде. Таким образом они протестуют против отсутствия средств защиты от коронавируса, в первую очередь масок FFP2.

Кабинеты стоматологии во Франции должны открыть после 11 мая, но врачи утверждают, что масок и перчаток им не хватает, а защитные материалы, которые раньше у них были, переданы в больницы и дома престарелых, пишет RFI.

При этом в нынешних условиях маски нужны не обычные, а со специальным защитным фильтром FFP2, которых не хватает в целом по стране. Об их нехватке говорят медики большинства французских больниц.

Министр здравоохранения страны Оливье Веран пообещал, что до 11 мая стоматологи получат 150 тыс. масок FFP2, однако и этого количества на всех не хватит.

«Нас во Франции 40 тыс., это значит 3,75 маски на врача. Но нам нужно пять масок в день: три для нас и две для наших ассистентов», – сообщил глава Федерации профсоюзов французских дантистов Патрик Солеру.

При этом свободную продажу медицинских масок во Франции разрешили только с 27 апреля, до этого – с 3 марта – маски были реквизированы государством.

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— Uwe Bergmann (@uwbergmann) April 25, 2020

Напомним, карантин во Франции продлен до 11 мая. 



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