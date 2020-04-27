 

Матвиенко поддержала инициативу спеть 9 мая «День Победы» на балконах

27.04.2020, 17:30, Разное

Известный актер Василий Лановой предлагает россиянам отметить 75-летие победы в ВОВ, исполнив легендарный хит «День Победы» на своих балконах. Инициативу знаменитости поддержала Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации.

Политик уверена, в РФ не найдется человека, который бы не знал данную песню. Жители страны могут в этот день объединиться, несмотря на необходимость сидеть дома из-за пандемии коронавируса. Матвиенко, поддерживая инициативу Ланового, призвала всех россиян выйти 9 мая в 19:00 на балконы или стать у открытого окна, выставив фото участвовавших в ВОВ родственников, и вместе исполнить в честь 75-летия победы легендарную композицию.

Настрой, с которым жители РФ ждут этот знаменательный праздник, считает спикер Совфеда, никуда не денется и никуда не пропадет. И ничто, включая эпидемию, не омрачит торжество. По поводу акции «Бессмертный полк» Матвиенко призвала поддержать предложение Ольги Амельченковой, возглавляющей движение «Волонтеры Победы», провести мероприятие в онлайн-режиме.



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