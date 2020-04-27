Помощника главы Россельхознадзора уволили после обвинений в совращении малолетних

27.04.2020, 17:30, Новости дня

После появления в СМИ информации о том, что помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров подозревается в совращении малолетних, его освободили от занимаемой должности, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

«27 апреля 2020 года освобожден от занимаемой должности помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров», – передает слова официального представителя министерства ТАСС.

Перед этим в СМИ появилась информация, что Натаров подозревается в совращении малолетних.

После появления сообщений об этом секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак попросил министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева уволить Натарова, передает РИА «Новости».

«Турчак направил официальное обращение в адрес министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева о необходимости увольнения помощника главы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю (Россельхознадзор) Дмитрия Натарова, публично обвиненного в совращении малолетних», – говорится в сообщении.

В обращении Турчак отметил, что информация о Натарове, появившаяся в СМИ, дискредитирует органы государственной власти – особенно в условиях, когда «государство делает все возможное для защиты и охраны детей».