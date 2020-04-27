Сергей Шойгу заявил о досрочном завершении учебного года в образовательных учреждениях Минобороны

27.04.2020, 17:30, Разное

Сергей Шойгу выступил с заявлением, рассказав о принятом решении досрочно завершить учебный год в образовательных учреждениях Минобороны. При этом министр отметил, вся запланированная программа уже прочитана педагогами.

В связи с эпидемиологической обстановкой в РФ и сменой привычных графиков учебного года в Минобороны пересмотрели сроки окончания занятий в собственных образовательных учреждениях. О данном решении пояснил глава ведомства Сергей Шойгу. Он отметил, уже в конце текущего месяца завершат работу все довузовские учреждения, остальные же, в том числе и военные вузы, готовящие курсантов, закончат учебный год до 5 мая.

Министр подчеркнул, данное решение не повлияет на объём предоставляемых знаний. Обучение заканчивается раньше привычных сроков из-за того, что ранее ученики не выходили на весенние каникулы, это позволило осуществить корректировку расписания. Все занятия проведены в полном объёме.