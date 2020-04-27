 

В мире множатся слухи о причинах исчезновения Ким Чен Ына

27.04.2020, 17:21, Новости дня

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в последние недели не появляется на публике, что породило множество слухов о причинах его исчезновения: в числе версий называются различные проблемы со здоровьем, самоизоляция из-за коронавируса, ранение в ходе неудачного ракетного испытания и даже смерть.

И таблоиды, и уважаемые издания всего мира озвучивают различные версии, однако ни одна из них не получила подтверждения.

В последний раз 36-летнего Ким Чен Ына видели на партийном мероприятии в Пхеньяне 11 апреля.

Слухи начали появляться после того, как он пропустил публичное празднование дня рождения своего покойного деда 15 апреля.

Северокорейские власти не реагируют на эти слухи. Государственные СМИ лишь вскользь упоминают, что лидер по-прежнему занимается государственными делами.

Некоторые обозреватели считают, что само по себе количество слухов в сочетании с отсутствием официальной реакции Пхеньяна позволяют сделать вывод, что Ким Чен Ын болен или умер.

Другие отмечают, что Северная Корея и в прошлом не реагировала на слухи о здоровье своего лидера: так было, к примеру, в 2014 году, когда Ким Чен Ын не появлялся на публике 41 день.

Южная Корея опровергает сообщения о состоянии здоровья Ким Чен Ына, заявляя, что у нее достаточно разведданных, чтобы утверждать, что никаких необычных тенденций в Северной Корее не отмечено. По словам Сеула, северокорейский лидер здоров и с 13 апреля находится в районе Вонсан.

Северная Корея настаивает, что в стране нет ни одного случая заражения коронавирусом, хотя эксперты почти единодушно утверждают, что это невозможно.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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