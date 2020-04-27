 

Аллергикам посоветовали строго соблюдать самоизоляцию

27.04.2020, 17:16, Новости дня

Аллергикам в период вспышки коронавируса необходимо соблюдать режим самоизоляции, поскольку это чревато осложнением во время вирусного заболевания, сообщил член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Сергей Леонов.

«У аллергиков иммунитет в определенной степени напряжен. И при поллинозе, особенно если это осложняется, например, бронхиальной астмой, если у человека есть затруднения дыхания, если говорим о том, что коронавирус в основном поражает легкие, то, конечно, по моему мнению, течение болезни может усугубляться у пациентов с поллинозами», – передает РИА «Новости» слова Леонова на онлайн-брифинге по теме «Мифы и правда о коронавирусе».

Врач отметил, что сезон обострения аллергии только начался, и у специалистов пока недостаточно наработок заболевших коронавирусом с аллергической реакцией, чтобы дать полную картину течения болезни.

Эксперт рекомендовал «не испытывать судьбу» и «спокойно находится дома».

Ранее академик РАН рассказал газете ВЗГЛЯД о схожести симптомов сезонной аллергии и коронавируса. Кроме того, симптомами коронавирусной инфекции могут оказаться кожная сыпь и проявление сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи.



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