 

Шойгу приказал досрочно завершить учебный год в военных образовательных учреждениях

27.04.2020, 17:16, Новости дня

Министр обороны Сергей Шойгу поручил завершить учебный год в вузах и довузовских образовательных учреждениях Минобороны досрочно, сообщили в Минобороны.

В довузовских образовательных организациях учебный год завершат до 30 апреля, в вузах – до 5 мая, передает ТАСС.

«Учебная программа этого года выполнена полностью, так как ранее было принято решение об отмене весеннего каникулярного отпуска и досрочном окончании учебного года», – добавили в Минобороны.

Напомним, Минпросвещения также разрешило досрочно закончить учебный год для 1-8 классов.



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