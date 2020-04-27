 

Грузинские сталинисты приветствовали временное переименование Цхинвала в Сталинир

27.04.2020, 17:16, Новости дня

Лидер горийского отделения Единой компартии Грузии Александр Лурсманашвили приветствовал решение властей Южной Осетии использовать прежнее название местной столицы Цхинвала – Сталинир в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Дай Бог здоровья всем, кто ценит вклад Сталина в Победу!» – сообщил Лурсманашвили. «Если бы цхинвальцы вообще вернули городу название Сталинир, существовавшее в 1934-1961 годах, мы бы только искренне это поддержали», – добавил он.

Александр Лурсманашвили отметил, что «до войны 2008 года представители Южной Осетии регулярно посещали Гори на памятные сталинские даты».

Он сказал, что в Гори, на родине Сталина, планировали торжественно отметить 9 мая 75-ю годовщину Победы, но «коронавирус помешал».

«Отпразднуем осенью», – сообщил глава отделения ЕКПГ.

Напомним, что в понедельник президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ об использовании наименования «город Сталинир» – в целях сохранения исторической памяти и в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.



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