Находчивый российский наркокурьер прятал запрещенные вещества в панцирях улиток

27.04.2020, 17:15, Разное

В Крыму задержали находчивого наркокурьера, который прятал запрещенные вещества внутри деревьев и панцирей улиток. Мужчину поймали за созданием одного из таких “тайников”, сообщает Vse42.ru.

Полицейские заметили автомобиль, оставленный в подозрительном месте возле лесополосы. Они отправились на поиски водителя и застали его за совершением преступления. При обыске в автомобиле задержанного нашли 97 упаковок с веществом в виде порошка. 33-летнему злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.