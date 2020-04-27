Засуха и голод: раскрыты жуткие последствия пандемии коронавируса

27.04.2020, 17:15, Разное

Беда не приходит одна. Следом за коронавирусом планету могут атаковать новые напасти – засуха, ураганы, наводнения и голод. Предрекают даже опустошительное нашествие саранчи.

Тревожная тенденция отмечается в Европе и США – там засуха набирает обороты. Но свободных денег на решение назревающей проблемы у стран нет – все брошено на борьбу с коронавирусом.

“Если на время пандемии коронавируса вдруг придется разрушительный смерч или ливень с градом в дни жатвы, ситуация рискует выйти из-под контроля”, – сообщает Русская служба “Би-Би-Си”.

О тяжелейшем гуманитарном кризисе еще до эпидемии коронавируса человечество предупреждал Дэвид Бизли, возглавляющий Всемирную продовольственную программу ООН. В связи с пандемией COVID-19 с голодом рискуют столкнуться несколько десятков бедных стран. По прогнозам специалиста, число жертв будет исчисляться сотнями тысяч.

На 27 апреля число заболевших коронавирусом в мире приблизилось к трем миллионам человек. Из них около трети – в США. На втором месте Испания и Италия с 223 и 195 тысячами зараженных соответственно.

В России за истекшие сутки зафиксировано более 6,3 тысячи новых случаев коронавируса. Общее число зараженных превысило 87 тысяч. Почти половина переносят COVID-19 бессимптомно.