 

Новый премиальный минивэн Volkswagen Viloran появился у дилеров

27.04.2020, 17:12, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen приступит к продажам премиального минивэна под названием Volkswagen Viloran.

В частности, первые экземпляры автомобиля уже поступили к дилерским центрам на китайском рынке. Вместе с тем официальный старт продаж состоится ровно через месяц. Напомним, при создании минивэна Viloran применили архитектуру MQB. Под капотом новинки установили 2-литровый турбированный агрегат, который выдает 186 л.с. мощности. В топовом исполнении двигатель выдает 220 л.с. мощности.

Во всех комплектациях минивэна предусмотрена 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия. Разработчики анонсировали, что расход топлива в смешанном цикле достигает 7,6 литра. Ориентировочная цена модели в Китае составит от 350 тысяч юаней.



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