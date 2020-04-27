 

Xiaomi случайно рассекретила новый смартфон на премьере Mi 10 Youth Edition

27.04.2020, 17:09, Разное

Во время презентации нового смартфона Xiaomi Mi 10 Youth Edition китайская компания ненароком пояснила о наличии еще одного мобильного гаджета. Им оказался девайс Mi 10 Lite Zoom.
Прежде выпущенный на территории Европы Xiaomi Mi 10 Lite не оказался копией презентованного 27 апреля Mi 10 Youth Edition, потому как новый смартфон получил от разработчиков обновленную квадрокамеру с перископным модулем. Внешне Youth Edition будет напоминать Lite Zoom, на что сотрудники китайской корпорации указали при демонстрации фотографий, которые были сделаны на камеру нового девайса.

На одном из изображений имеется водяной знак, где присутствуют надписи Al Quad Camera Mi 10 Lite Zoom. По словам инсайдеров, данный смартфон уже разработан азиатским производителем и вскоре будет анонсирован в европейских странах и иных рынках.



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