 

Буланова после выписки из больницы выглядит изможденной и жалуется на нехватку денег

27.04.2020, 17:09, Разное

Татьяна Буланова, выписавшись из клиники, вышла на связь со своими поклонниками, и многие заметили, что после болезни она выглядит немного изможденной. Звезда поделилась переживаниями по поводу нехватки денег и необходимости выплачивать ипотеку.
Кредит певица оформила на приобретение элитного жилья в Санкт-Петербурге для своих сыновей. Артистка призналась, у нее деньги на исходе, а еще нужно думать о расходах на питание. Двухнедельное пребывание Булановой в институте кардиологии требовало определенных затрат, а также на ее доход повлиял не лучшим образом карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса.

Однако знаменитость не унывает и старается сохранить позитивный настрой. Сейчас певица не жалуется на здоровье и уверена, все у ее семьи будет хорошо. Поклонники рады, что их любимица уже дома, и пожелали ей крепкого здоровья, но многие заметили, после выписки из больницы Буланова все еще выглядит немного изможденной.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / Дмитрий Шепелев на самоизоляции познакомился с вышедшими на балкон соседями

01.04 / Врачи отметили, что тип головной боли может указывать на разные проблемы со здоровьем

03.04 / Мнение: В США морги закончились, а Путин – должен уйти!

14.04 / Арбидол — маркетинговая уловка в борьбе с COVID-19?

22.04 / В Москве ожидают самый сильный за 20 лет ветер

20.04 / Возрожденный музыкальный Nokia 5310 появился в России и продается дешевле китайской версии

29.03 / Мнение: О безвыходной ситуации для рубля

09.04 / Мнение: Деcять новых фильмов о великих художниках

06.04 / Мнение: Советские военнопленные в Афганистане

30.03 / Дональд Трамп отказался оплачивать безопасность Меган Маркл и принца Гарри после их переезда в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска