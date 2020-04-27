Буланова после выписки из больницы выглядит изможденной и жалуется на нехватку денег

27.04.2020, 17:09, Разное

Татьяна Буланова, выписавшись из клиники, вышла на связь со своими поклонниками, и многие заметили, что после болезни она выглядит немного изможденной. Звезда поделилась переживаниями по поводу нехватки денег и необходимости выплачивать ипотеку.

Кредит певица оформила на приобретение элитного жилья в Санкт-Петербурге для своих сыновей. Артистка призналась, у нее деньги на исходе, а еще нужно думать о расходах на питание. Двухнедельное пребывание Булановой в институте кардиологии требовало определенных затрат, а также на ее доход повлиял не лучшим образом карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса.

Однако знаменитость не унывает и старается сохранить позитивный настрой. Сейчас певица не жалуется на здоровье и уверена, все у ее семьи будет хорошо. Поклонники рады, что их любимица уже дома, и пожелали ей крепкого здоровья, но многие заметили, после выписки из больницы Буланова все еще выглядит немного изможденной.