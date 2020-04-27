 

Джиган презентовал новую песню, и фанаты заподозрили его в пиаре на семейной ссоре

27.04.2020, 17:09, Разное

Недавно Джиган презентовал в личном микроблоге новую песню, посвящённую супруге Оксане Самойловой и дочери Майи, у которых день рождения 27 апреля. Такой шаг многие фанаты не оценили, и заподозрили рэпера в пиаре.
Известно, Джиган в феврале в четвёртый раз стал отцом. Пара долго ждала мальчика, и на этот раз их надежды оправдались. Тем не менее, вместо семейного счастья, у супругов произошёл конфликт, и Оксане Самойловой пришлось покинуть мужа, обвинив в поведении, которое она не готова терпеть. Чуть позже модель и вовсе объявила о начале подготовки к разводу. Исполнитель же в это самой время пропал из медиапространства, практические не проявляя активности в социальных сетях. Недавно же он объявился, сражу же рассказав о скорой премьере. Музыкант записал новую композицию “Тайны”, посвящённую жене и младшей дочери.

Многие обрадовались возвращению из затворничества певца и возможности услышать новый трек, но нашлись и критики. Они заявили, что все события последних месяцев были специально разыграны семейной парой, чтобы привлечь к себе дополнительное внимание прессы и общественности. Артиста заподозрили в пиаре и некоторые выразили разочарование из-за такого поступка. Тем не менее, нашлись и те, кто верят в искренность расставания и последующего возможного примирения модели и рэпера, выразившего в композиции любовь своим детям и жене.



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