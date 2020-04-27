Путин назначил нового замминистра юстиции и посла в Египте

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27.04.2020, 17:08, Новости дня

Заместителем министра юстиции назначен Максима Бесхмельницын, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Назначить Бесхмельницына Максима Михайловича заместителем министра юстиции РФ», – говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации

Максим Бесхмельницын более года занимал должность замгубернатора Курской области, покинул свой пост в декабре 2019 года. Затем был назначен заместителем директора департамента по информационным технологиям и связи аппарата правительства России.

Кроме того, глава государства назначил главу департамента Северной Америки МИД РФ Георгия Борисенко новым послом РФ в Египте и полпредом при Лиге арабских государств (ЛАГ).

В 2003-2011 годах Борисенко занимал должности советника, старшего советника, советника-посланника посольства РФ в США, в 2011-2014 годах работал на посту заместителя директора Департамента Северной Америки.

Ранее Путин назначил руководителя Главного следственного управления СК Эдуард Кабурнеев замглавы ведомства.



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