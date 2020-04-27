 

Лановой призвал поучаствовать в «Бессмертном полку» в режиме онлайн

27.04.2020, 17:08, Новости дня

Народный артист СССР, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой призвал россиян участвовать в акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате.

«Дорогие друзья! Приближается самый главный, самый наш любимый праздник – День Победы. Я призываю всех вас, каждого, кому дорога память о солдатах Великой Отечественной войны, принять участие в акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате», – передает его слова РИА «Новости».

Лановой призвал СМИ сделать этот день особенным, включив после традиционной минуты молчания песню «День Победы».

«Включите телевизор, возьмите портрет вашего героя и выйдите с ним на балкон, выгляните в окно, вспомните обо всех, кто защитил мир, пожертвовав собою, о тех, благодаря кому мы живем на этой прекрасной земле. Помолчите в память о них, и вы увидите, что ваши соседи, люди в домах рядом тоже выйдут с портретами. А по окончании минуты молчания мы все вместе исполним любимую песню «День победы». Это и есть наше единение», – добавил Лановой.

Он подчеркнул, что никакие невзгоды не помешают отпраздновать День Победы всей страной.

«Бессмертный полк» в этом году пройдет в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Глава движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова сообщила, что акцию будут транслировать более 200 медиаэкранов Москвы, online-кинотеатр ОККО и портал «Бессмертного полка России».

Акция «Бессмертный полк» по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны проводится в День Победы в РФ и других странах. В прошлые годы каждый желающий мог выйти на улицу 9 мая с фотографией или с именем родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Впервые акция прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных тележурналистов, а в 2013 году стала всероссийской.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Почти 2 тыс. российских туристов вернутся на родину 31 марта

04.04 / Правительство одобрило проект энергетической стратегии РФ до 2035 года

20.04 / Раскрыты возможности С-350 по отражению массированных ударов крылатых ракет

30.03 / Назван основной путь заражения коронавирусом в Москве

02.04 / Кремль отреагировал на возможный отказ Абэ от посещении парада 9 мая

09.04 / El País – в Мадриде в домах престарелых за месяц умерло более 4 тысяч человек с коронавирусом или его симптомами

16.04 / Эксперт: Государство оказывает населению и бизнесу ощутимую поддержку

25.04 / Переболевший COVID-19 пациент рассказал о ситуации в «Склифе»

24.04 / Лукашенко назвал коронавирус «ударом по башке» от Господа

15.04 / Дело обвиненных в нападении на английских фанатов на ЧЕ-2016 россиян передали в суд

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска