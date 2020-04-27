Лановой призвал поучаствовать в «Бессмертном полку» в режиме онлайн

27.04.2020, 17:08, Новости дня

Народный артист СССР, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой призвал россиян участвовать в акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате.

«Дорогие друзья! Приближается самый главный, самый наш любимый праздник – День Победы. Я призываю всех вас, каждого, кому дорога память о солдатах Великой Отечественной войны, принять участие в акции «Бессмертный полк» в онлайн-формате», – передает его слова РИА «Новости».

Лановой призвал СМИ сделать этот день особенным, включив после традиционной минуты молчания песню «День Победы».

«Включите телевизор, возьмите портрет вашего героя и выйдите с ним на балкон, выгляните в окно, вспомните обо всех, кто защитил мир, пожертвовав собою, о тех, благодаря кому мы живем на этой прекрасной земле. Помолчите в память о них, и вы увидите, что ваши соседи, люди в домах рядом тоже выйдут с портретами. А по окончании минуты молчания мы все вместе исполним любимую песню «День победы». Это и есть наше единение», – добавил Лановой.

Он подчеркнул, что никакие невзгоды не помешают отпраздновать День Победы всей страной.

«Бессмертный полк» в этом году пройдет в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. Глава движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова сообщила, что акцию будут транслировать более 200 медиаэкранов Москвы, online-кинотеатр ОККО и портал «Бессмертного полка России».

Акция «Бессмертный полк» по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны проводится в День Победы в РФ и других странах. В прошлые годы каждый желающий мог выйти на улицу 9 мая с фотографией или с именем родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне. Впервые акция прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных тележурналистов, а в 2013 году стала всероссийской.