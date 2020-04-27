Скандалы: По сценарию «Соловья»?

27.04.2020, 17:05, Разное

Что сделает Никита Михалков со зданием Театра киноактёра на Поварской

Снос кинотеатра «Соловей» поначалу казался запоздалым эхом передела собственности творческих союзов. 1990-2000-е были наполнены скандалами и судебными тяжбами вокруг административных зданий, земельных участков и домов отдыха, доставшихся мастерам культуры от государства. Затем лакомые куски как будто закончились. Однако киноцентр на Красной Пресне вряд ли можно считать последним таким объектом. Новая точка напряжения: ул. Поварская, 33.

«Соловей» уничтожен. Скоро на его месте вырастет 17-этажный комплекс с отелем, апартаментами, гаражами и бассейном. Что бы ни говорили новые владельцы площадки, Москва потеряла крупный культурный объект. Финал этой истории знают все. Однако до сих пор не прозвучало внятного ответа на вопрос: кто и как это допустил? Обломки легендарного кинотеатра как будто должны похоронить под собой постыдные секреты Союза кинематографистов – те секреты, о которых упомянул на съезде союза таинственный адвокат Юрий Соловей.

Читаем: «Союз кинематографистов», понимаем: «Никита Михалков». Сегодня ясно, что судьба киноцентра на Красной Пресне была решена вовсе не в 2019 году, а где-то в самом начале 2000-х. И трудно поверить, что это решение было принято без личного участия главного олигарха российского кинематографа, известного своим интересом к недвижимости.

В середине ноября Никита Михалков заявил, что будет противостоять сносу «Соловья». «Это один из самых крупных киноцентров, с большим количеством залов. Я, конечно, буду защищать, насколько смогу», – сказал он на очередном съезде союза. Удивительно, что усилия главного человека в российском кинематографе (если они действительно были) не принесли никакого результата.

Когда мы разбирались в ситуации со сносом «Соловья» мы наткнулись на новую историю, в которой может скрываться другая тайна Никиты Михалкова. Связана она с ещё одним значимым объектом в центре Москвы – зданием «Центра театра и кино на Поварской». Председатель Союза кинематографистов стал его художественным руководителем в 2017 году. С тех пор вокруг театра случилась целая череда странных событий. Начнём с самого свежего, которое произошло не в Москве, а в Екатеринбурге.

Меценат, он же инвестор

В первых числах марта Никита Михалков объявил о сотрудничестве своего театра с Андреем Симановским. В 2019 году этот уральский бизнесмен прославился тем, что отремонтировал школу, в которой когда-то учился. Здание, построенное в 1950-х годах, изнутри стало похоже на особняк цыганского барона: мрамор, позолота, плохо сочетаемые цвета и даже копия «Джоконды» в пышной раме. И вот теперь в своём благотворительном энтузиазме компания Симановского (ООО «Сима-ленд») добралась до московского театра, на сцену которого когда-то поднимались Инна Макарова и Олег Стриженов.

Если верить порталу «Екатеринбург Онлайн», Никита Михалков назвал владельца ООО «Сима-ленд» не только меценатом, но также инвестором нового театрального центра. Разница между этими двумя понятиями предельно ясна. Меценатами называют тех, кто безвозмездно тратит личные деньги на общественное благо, а инвесторами – тех, кто стремится вернуть вложения и получить дивиденды. И если объектом пожертвований Симановского действительно могут быть театральные эксперименты Михалкова, то каков его коммерческий интерес к театру? Вопрос непраздный.

Здание на ул. Поварская, 33, по всей видимости, является единственным крупным материальным активом, которым распоряжается театр Михалкова. Сейчас оно закрыто на реконструкцию. Мы не знаем, будет ли Андрей Симановский участвовать в этом процессе. Но вполне вероятно, что объект внутри Садового кольца каким-то образом входит в сферу его интересов. Если это действительно так, то ничего удивительного: один только земельный участок там стоит, наверное, десятки миллионов долларов.

Для справки. Здание построено в 1930-х по проекту знаменитых архитекторов-конструктивистов братьев Весниных. Изначально оно принадлежало Обществу политкаторжан и ссыльнопоселенцев. В 1945 году его новым владельцем стал Государственный театр киноактёра («Театр-студия киноактёра»). Когда Никиту Михалкова назначили художественным руководителем театра, часть труппы увидела в этом конфликт интересов.

Операция «Выселение»

Сегодня здание официально закрыто на капитальный ремонт и реконструкцию. Мы наблюдали за ним задолго до объявления нерабочих дней из-за пандемии коронавируса и не обнаружили там никаких признаков масштабного ремонта. На фасаде висит полинявший баннер – реклама Академии Н.С. Михалкова с огромным портером её основателя, рядом стоит бронзовый памятник его отцу. Жильцы соседних домов в шутку называют это место «уголком Михалковых». Все уже свыклись с мыслью, что видят не здание государственного театра, а чьё-то заброшенное поместье.

Труппа давно выступает на других площадках. В 2018 году спектакли переместились на сцену ДК им. Горбунова, а следующий сезон театр (уже сменивший название на «Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова») начал на сцене Учебно-театрального комплекса ГИГИС на ул. Академика Пилюгина, 2. Здание на Поварской будто «отстаивается» перед продажей или сносом. Как будто изначально всё к этому и шло. Ремонт, тогда ещё не капитальный, впервые затеяли в 2016 году, буквально накануне появления в театре Михалкова. Уже тогда часть актёров (многих из них впоследствии уволили) заявила, что ремонт – всего лишь предлог для захвата здания.

«Из всех видов искусств для нас важнейшим является недвижимость», – грустно шутили актёры. «Никита Михалков решил устроить в здании Театра киноактёра собственный бизнес-центр», – сказано в петиции, которую они направили в Генеральную прокуратуру и Государственную Думу. По словам артистов, в сезоне 2016-2017 гг., за первые полгода после назначения Михалкова не было сыграно ни одного спектакля, «зато тут проводит свои мероприятия академия Михалкова, арендующая помещения у театра».

Накануне «большого ремонта» – он якобы стартовал в августе прошлого года, но повторим: никаких его признаков мы не нашли – ситуация выглядела следующим образом. Половину здания арендовала академия, значительную часть помещений занимали оркестр «Вивальди» и два ресторана. Средства, полученные от арендаторов, вроде как предполагалось пустить на постановку спектаклей. Но, по словам актёров, деньги растворялись где-то в неизвестности. Им приходилось самостоятельно чинить сценические костюмы, а репетировать – прямо в фойе, параллельно с другими мероприятиями. Сегодня здание просто пустует. Если бы у вас была такая недвижимость в центре Москвы, вы бы тоже её годами не использовали?

Не смог или не захотел?

Риелторы и застройщики знают, что заброшенный объект «переварить» куда проще: меньше протестует народ, сговорчивее становится власть. Будут ли там играть спектакли? Или всё пройдёт как с киноцентром «Соловей», который тоже долгое время держали в подвешенном состоянии? Никита Михалков пришёл в Государственный театр киноактёра в роли спасителя. «Соловей» он тоже вроде как пытался спасти. Правда, почему-то уже после того, как Союз кинематографистов продал здание, необходимое для поддержки производителей кино. Киноцентр с множеством небольших залов позволял выпускать на экран нишевые ленты, которые никогда не возьмут крупные сети. Теперь отечественный кинематограф лишён такой возможности, а государство передало в руки умелого киноменеджера ещё одну площадку.

Михалков – превосходный лоббист собственных интересов. Чего стоит одно только строительство 7-этажной гостиницы на месте двух зданий XIX века в Малом Козихинском переулке (совместный проект михалковской студии «ТриТэ» и компании «БЭЛ Девелопмент»). Не говоря уже о праве «Российского союза правообладателей» (Никита Михалков президент этой организации) в течение 15 лет собирать 1% от стоимости проданной в стране бытовой электроники за копирование фильмов и музыки пользователями.

Сцена Государственного театра киноактёра могла открыть новые горизонты для многих талантливых людей. Но помните ли вы хотя бы одну громкую премьеру и гордого за неё Михалкова на красной дорожке возле здания на Поварской, 33? Мы тоже не помним. А после реконструкции здания надежд на это ещё меньше. Мы же видим, как деньги от продажи записывающих устройств и средства фонда кино идут точно в дело. Неужели вы, уважаемый читатель, не замечаете этого по качеству современных российских лент?

Редакция направила Никите Михалкову официальный запрос о ходе капитального ремонта и реконструкции здания на ул. Поварская, 33. Мы надеемся, что труппа бывшего Государственного театра киноактёра вернётся на прежнюю сцену, а уникальное здание в центре Москвы будет служить искусству, а не чьему-то карману.

Алексей Привалов