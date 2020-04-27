Дело Гандзюк. СБУ сообщила о завершении досудебного расследования, Мангер и Левин – подозреваемые

27.04.2020, 17:00, Новости дня

Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора завершила досудебное расследование об организации нападения на сотрудницу мэрии Херсона Екатерину Гандзюк, об этом 27 апреля сообщил пресс-центр СБУ.

“Все материалы готовы, сотрудники СБУ профессионально сделали свою работу и собрали доказательную базу, которая позволит четко доказать позицию обвинения в суде. Надеюсь, это дело будет рассмотрено в первую очередь. Исполнители и заказчики убийства Екатерины Гандзюк получат заслуженное наказание”, – заявил глава службы Иван Баканов.

По версии следствия, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер по предварительному сговору с жителем Херсона Алексеем Левиным организовал нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

Следователи уведомили подозреваемых, их защитников, потерпевших и их представителей о завершении досудебного расследования, всем сторонам предоставлен доступ к материалам уголовного производства. После того как сторона защиты ознакомится с материалами, они будут направлены в суд для рассмотрения по существу, подчеркивается в сообщении пресс-центра.

Срок досудебного расследования истекал 29 июля 2020 года.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Следователи считают, что Левин подстрекал исполнителей и предоставил им информацию о месте проживания Гандзюк. В сентябре 2019 года его объявили в международный розыск. Левин утверждал, что изначально предлагал облить активистку не кислотой, а зеленкой. 16 марта 2020 года его экстрадировали в Украину из Болгарии, где он скрывался, 17-го – взяли под стражу.

Заказчиком нападения, по мнению правоохранителей, был Мангер, который частично оплатил преступление. В тексте подозрения Мангеру сказано, что мотивом нападения на активистку была “личная неприязнь” к ней в связи с активной общественной деятельностью, которая могла подорвать его политическую и деловую репутацию. Мангер находится на свободе, он отрицает свою причастность к преступлению.