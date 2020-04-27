 

“Антиколомойский” законопроект может быть принят в течение двух недель – Гетманцев

27.04.2020, 17:00, Новости дня

Законопроект, запрещающий возвращение национализированных банков прежним владельцам, может быть принят в течение одной – двух недель. Об этом в эфире телеканала “112 Украина” заявил народный депутат от “Слуги народа”, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. 

Он отметил, что комитет будет рекомендовать депутатам принять законопроект во втором чтении и в целом. Сроки рассмотрения, сказал Гетманцев, будут зависеть от процедуры рассмотрения поправок в сессионном зале.

“Это зависит от того, будет ли применена к этому законопроекту специальная процедура. Если да, то нам надо будет еще раз собираться и подавать сокращенную таблицу на рассмотрение Верховной Рады. Это процедурные моменты, но, думаю, в течение недели – двух мы сможем принять его в целом”, – заявил депутат. 

Он прогнозирует, что первый транш от Международного валютного фонда в размере $1,75 млрд Украина сможет получить в течение месяца после принятия законопроекта. “Второй транш с такой же суммой поступит до конца года”, – отметил Гетманцев.

Законопроект в первом чтении был принят 30 марта. Среди прочего документ сделает невозможным возвращение “ПриватБанка”, национализированного в 2016 году, бизнесмену Игорю Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах. Коломойский признавал, что ему невыгодно, чтобы документ был принят, он называл законопроект “антиукраинским”.

Ко второму чтению депутаты подали к законопроекту более 16 тыс. поправок, профильный комитет завершил их рассмотрение сегодня.

Принятие этого законопроекта, наряду с открытием рынка земли, – главные требования Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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