Президент поручил пересмотреть распределение средств на противопожарную лесоохрану

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27.04.2020, 16:55, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил пересмотреть систему распределения средств, выделяемых из бюджета на противопожарную лесоохрану, между регионами.

Проблему во время совещания, посвященного ситуации с паводками и пожарами, озвучил глава Якутии Айсен Николаев. По его словам, в настоящее время существует диспропорция в финансировании регионов. Например, Красноярскому краю на эти цели выделяется 8 рублей на гектар, а Якутии — 6 рублей 90 копеек на гектар.

В связи с этим Айсен Николаев попросил либо об увеличении финансирования, либо о том, чтобы полномочия по противопожарной лесоохране были документально закреплены за регионами, для того, чтобы на это можно было направлять средства из бюджетов.

"Понял, вы правы, согласен", — отреагировал на предложение Владимир Путин, передает РИА Новости.

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин пояснил, что действующая сейчас методика распределения была утверждена в 2006 году и учитывает очень много критериев.

"Я вас прошу к этому вернуться и еще раз посмотреть повнимательнее, как рассчитываются эти средства", — указал Путин, добавив, что условия жизни меняются, и надо исходить из новых реалий.



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