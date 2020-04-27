Более 50 раз выезжали в выходные томские спасатели тушить пал травы

27.04.2020, 16:55, Новости дня

Более 50 раз выезжали в минувшие выходные томские спасатели тушить природные пожары. Площадь возгорания составила без малого 70 гектаров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Томской области.

В воскресенье в Кожевниковском районе недалеко от села Малиновка горела площадь в 14 гектаров. Огнеборцы справились огнем за три часа. В Томском районе горел такой же периметр лесной кромки плюс два гектара мусора. За одни только сутки спасатели МЧС выезжали на тушение 26 раз.

Как сообщают "Вести Томск", всего с начала пожароопасного сезона ликвидировано более 340 палов сухой травы, которые занимали 716 гектаров. Особый режим в связи с сезонной пожароопасностью введен с 18 апреля в Томске и еще пяти районах. Штрафы за нарушение режима увеличили в два раза. Физические лица будут наказываться до пяти тысяч рублей, юридические — до пятисот тысяч рублей.

Вместе с тем, сотрудники лесопожарных служб региона начали патрулирование лесов с воздуха из-за высокой пожарной опасности. За прошедшие выходные ликвидировали 13 лесных пожаров. Их общая площадь составила — 207,2 гектара. Сейчас в лесах Томской области по условиям погоды установилась высокая пожарная опасность — 3,8 балла из 5.

Всего с начала года в регионе ликвидированы 54 лесных пожара на площади 777,3 гектара при средней площади одного возгорания 14,3 га. Большая часть из них произошла в Томском, Шегарском и Асиновском районах.



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ГТРК "Томск"