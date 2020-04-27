Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу

27.04.2020, 16:55, Новости дня

Правительство РФ утвердило правила выдачи субсидий малому и среднему бизнесу, сообщается на сайте кабинета министров.

В программу беспроцентных кредитов для выплаты зарплаты включат крупные предприятия, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

"Для поддержки и сохранения занятости мы расширим действие беспроцентных кредитов на выплату зарплаты для средних и крупных компаний из пострадавших отраслей. Сегодня такими кредитами могут воспользоваться малые и микропредприятия из соответствующих отраслей", — пояснил Мишустин.

ВЭБ.РФ предоставляет гарантии по таким кредитам, и такие поручительства будут увеличены.

Власти введут ежедневный мониторинг выдачи банками льготных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса. С 6 апреля компании могут взять кредит на год: в первые полгода ставка нулевая, а в остальные полгода под 4%. Затем президент РФ объявил о новых мерах поддержки бизнеса. В итоге льготные кредиты на зарплату — под 0% — будут доступны всем компаниям – микро-, малым, средним и крупным.

Банки должны усилить поддержку бизнеса и населения, сделать ее максимально доступной, сообщил президент РФ Владимир Путин во время видеосовещания с представителями банковского сектора экономики при участии правительства, администрации Кремля.

Президент напомнил, что пандемия угрожает всем странам, и экономике, и населению. Российские власти уже приняли ряд мер для защиты от короновируса – это медицинские и экономические меры.

Власти усилили поддержку пострадавших от пандемии, в первую очередь российских семей, сохранения занятости и доходов всех граждан. Получат поддержку и предприниматели, малый и средний бизнес, системообразующие компании.

"Важная роль в реализации многих таких шагов принадлежит банковскому сообществу", — отметил Путин. Он напомнил, что банки уже несут большую нагрузку при реализации мер помощи экономике и населению. Многие банки взяли на себя затраты поддержки своих клиентов.

Путин подчеркнул, что банки напрямую знают проблемы своих клиентов – граждан и компаний. От банков многое зависит, "чтобы меры поддержки сработали эффективно, адресно дошли до каждого, кто в них сейчас нуждается".

Предприятия без промедления должны получать льготные кредиты для работы и выплата заработной платы. Банки должны помочь населению и компаниям избежать банкротства, преодолеть трудности, должны помочь продолжить работу компаниям и сохранить рабочие места, зарплаты.

Президент акцентировал внимание на предоставлении каникул по ипотечным и потребительским кредитам для граждан, чьи доходы сократились более чем на 30%. Он особо отметил новую льготную ипотечную программу. Российские банки в понедельник, 20 апреля, объявили о начале приема заявок на ипотеку по новой госпрограмме со ставкой 6,5% годовых. Первыми заявки начали принимать ВТБ, "Дом.РФ", "Альфа-банк", ПСБ.