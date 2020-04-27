 

Кремль призвал аккуратно расходовать средства в кризисных условиях

27.04.2020, 16:53, Новости дня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в кризисных условиях нужно быть «чрезвычайно рачительными» несмотря на имеющийся запас прочности.

«Какой-то разовый эффект может быть позитивным, но в среднесрочной перспективе такие методы работы могут привести к тому, что в итоге мы вообще останемся без положительного эффекта», – передает слова Пескова ТАСС.

Он отметил, что нужно быть «чрезвычайно рачительными» с резервами в кризисных условиях.

«Запас прочности имеется, но расходовать его нужно аккуратно, о чем неоднократно говорил президент», – заключил Песков.

Ранее в апреле премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении управлению делами президента более 1,1 млрд рублей на борьбу с коронавирусом.



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