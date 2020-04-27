 

Соловьев: На фоне дистанционного обучения традиционную школу рано списывать со счетов

27.04.2020, 16:53, Новости дня

У дистанционного обучения есть существенные ограничения, детям утомительно учится на удаленке, считает телеведущий Владимир Соловьев.

«Мои дети, как и все московские школьники сейчас на дистанционном обучении. Первые выводы. Это тяжело. Дети устают. Столько часов смотреть в монитор сильно утомляет глаза. Преподаватели стараются, но только ищут оптимальный метод подачи информации и соотношение времени урока и перемен», – написал Соловьев в своем Telegram.

Телеведущий отметил, что объемные домашние задания «точно ни к чему», так как «стирается грань между зоной и временем обучения, отдыха, домашней подготовки».  

Кроме того, по его словам, детям не хватает живого общения со сверстниками, смены обстановки и эмоциональной встряски.

«На мой взгляд, такой масштабный вынужденный эксперимент показал, что у дистанционного обучения есть ограничения и существенные, так что традиционную школу рано списывать со счетов», – отметил журналист.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что очное обучение невозможно полностью заменить на дистанционное.  Глава Минпросвещения заявил, что переход на дистанционное обучение для многих семей в РФ стал шоком, также не все школы страны были к этому готовы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / МВФ: ситуация с коронавирусом может потребовать «исключительных мер»

10.04 / В Иркутской колонии произошел бунт из-за избиения заключенного

15.04 / Немецкий эксперт – из-за пандемии к учёным стали прислушиваться — и это хорошо

30.03 / Динамика последних дней дает надежду: Великобритания продолжает борьбу с коронавирусом

28.03 / SRF – Швейцария берёт пример с Южной Кореи — будет следить за больными коронавирусом через приложение

26.03 / За сутки коронавирусом в США заразились более 10 тыс. человек

09.04 / Наравне с коронавирусом распространяется ковидофобия

03.04 / В Перу из-за коронавируса мужчинам и женщинам предписали выходить на улицу в разные дни

28.03 / Трепак: Мое фактическое отстранение от дела Гандзюк произошло тогда, когда в нем мы вышли на финишную прямую

06.04 / Силуанов объявил о завершении «тучных времен» в экономике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска