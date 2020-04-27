 

Россиян предупредил об аномально жарком лете

27.04.2020, 16:48, Новости дня

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным спрогнозировал наступающее лето как самое жаркое за всю историю.

«Если не самое аномальное, то, может быть, в пятерку войдет. То есть такой прогноз есть», – передает его слова РИА «Новости».

О приближении аномальной погоды свидетельствуют как прогнозы Росгидромета, так и исследования иностранных гидрометеорологических станций, считает министр.

Кобылкин обратил внимание российского лидера на недостаточное финансирование лесной политики в регионах. Так, на увеличение численности лесничих не хватает средств. После чего Путин поручил Минфину выделить регионам дополнительные ресурсы.

Глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, подтвердил, что федеральный бюджет уже направляет средства в регионы, где ситуация с пожарами складывается наихудшим образом. Он  пообещал также пересмотреть объем выделяемой министерством помощи.

Ранее во Всемирной метеорологической организации (ВМО) сообщили, что в 2020-2024 годах средняя температура на планете может достичь рекордных значений. Кроме того, Вильфанд заявлял, что на 99% уверен в том, что 2020 год по итогам окажется одним из самых теплых в истории. Данные перемены в погоде он связывает с глобальным потеплением и устойчивым увеличением содержания парниковых газов в атмосфере.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Глава Пентагона обвинил Китай в сокрытии данных о коронавирусе

27.04 / Власти Карелии собираются отмечать на онлайн-карте адреса заболевших коронавирусом

08.04 / Fox News – США могут заставить Китай оплатить миру убытки от COVID-19

23.04 / СМИ: У водителя Бабкиной и его семьи обнаружили коронавирус

12.04 / На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил боевые травмы

31.03 / Метро Петербурга сократило время работы

03.04 / Украину предупредили о последствиях отказа от резолюции РФ по коронавирусу

06.04 / Владимир Зеленский: снижение количества заболевших COVID-19 – результат карантина 

16.04 / ФСБ задержала подростка за подготовку нападения на школу в Красноярске

16.04 / Путин заявил о докапитализации Фонда защиты прав дольщиков на 30 млрд рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска