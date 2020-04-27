Попова связала снятие режима самоизоляции с поведением на майские праздники
27.04.2020, 16:48, Новости дня
После 12 мая можно будет постепенно снимать режим самоизоляции, но только в случае, если россияне «не сорвутся» на майских праздниках, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ее слова приводит RT.
«Я считаю, что это абсолютно справедливые предложения, мы общаемся с учеными, и они говорят ровно то же», – сказала Попова в интервью «России-24», говоря о возможном продлении ограничений до 12 мая, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как россиянам предстоит выходить из режима самоизоляции.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что решение по вопросу самоизоляции россиян предстоит принять на основе текущей динамики.
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