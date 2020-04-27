Эпидемии в кинематографе: биологическое оружие, зомби и неравенство

27.04.2020, 16:45, Разное

Новый обзор, опубликованный в JAMA, рассказывает о том, как показывали вспышки инфекционных болезней и пандемии в кинематографе. Автор фокусируется на том, как менялся посыл таких фильмов со временем и какие аспекты они затрагивали.

Идеолог исследования Уолтер Деорити (Walter Dehority), профессор Медицинской школы Университета Нью-Мехико, указывает, что фильмы – «общий культурный опыт, который исторически запечатлел вспышки инфекционных болезней и пандемии, и отразил сопутствующие надежды, страх и тревожный реалистический опыт заражения».

Деорити захотел обобщить содержание и посыл фильмов, посвящённых эпидемиям. Чтобы обнаружить наиболее популярные фильмы по этой теме, он провел поиск на IMDb.com (Internet Movie Database) по нескольким сочетаниям ключевых слов. В окончательный анализ вошли 80 фильмов, кассовый сбор каждого из которых был не менее 10 миллионов долларов.

От жертвенности к апокалипсису

Автор указывает, что в восьми из девяти наиболее ранних фильмов, которые попали в список, показан самоотверженный героизм медицинских работников. Например, в фильме «Зеленый свет» (1937) врач останавливает вспышку инфекции вакциной, которую испытывает на себе. В «Рисованной вуали» (1934) в борьбе с холерой врач чуть не пожертвовал своим браком, а в картинах «Эрроусмит» (1931) и «Пришли дожди» (1939) умирают близкие врачам люди. Эту подборку фильмов венчает оскароносная «Паника на улицах» (1950) о борьбе с чумой в Новом Орлеане.

В 1957 году, после запуска первого искусственного спутника, стала актуальной космическая тема, в фильмах появились «микробы-пришельцы» («Владыка космоса X-7» (1957) и «Злая красная планета» (1959). Новая “инфекция” стала угрозой относительному спокойствию людей, обретённому с появлением антибиотиков. «Владыка космоса X-7» впервые показал вклад глобализации в развитие пандемий.

В 1960-х и 1970-х годах было выпущено 16 фильмов. В обзоре указано, что этот период стал более мрачным в «пандемическом кинематографе». Часть фильмов показывала уже постапокалиптический мир: «За пределами временного барьера» (1960), «Последний человек на земле» (1964), «Человек Омега» (1971).

В 1980-х и 1990-х стало меньше популярных фильмов на «инфекционную тематику», в кино появилась тема ВИЧ: «Давний друг» (1989), «Общие темы: Истории с квилта» (1989), «Филадельфия» (1993). В 2000-х годах фильмы стали мрачнее, в них вновь увеличилось количество постапокалиптических пейзажей и зомби.

Основные темы

В “инфекционных” фильмах встречались повторяющиеся темы. Среди них можно выделить:

Инфекцию как объяснение превращения людей в нечеловеческих существ (например, в зомби) – 29 фильмов (пример – «День мертвецов» [1985]).

Биологическое оружие – 28 фильмов (пример – «Контртема» [1948]).

Ошибки правительства и руководства – 20 фильмов (пример – «Дьявольский микроб» [1965]).

Стигматизацию – 19 фильмов (пример – «Месье Венсан» [1947]).

Вопросы классового неравенства – 18 фильмов («Флейтист-крысолов» [1972], «Безумцы» [1973], «Заражение» [2011]).

Автор обзора предполагает, что во время «эры COVID-19» эти фильмы помогут нам разделить не только моменты объединения в борьбе с инфекцией, но и надежду на победу над ней.

В 2017 году Деорити вместе с коллегами уже проводил подобный анализ. Его целью было описание того, как в кинематографе отражена тема иммунизации.