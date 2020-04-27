Власти Карелии собираются отмечать на онлайн-карте адреса заболевших коронавирусом

27.04.2020, 16:35, Новости дня

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о создании онлайн-карты, на которой будут отмечены улицы и номера домов, где проживают люди, заразившиеся коронавирусной инфекцией. Об этом Парфенчиков написал на своей странице “ВКонтакте”.

“Дал поручение сделать онлайн-карту всех выявленных случаев заражения, вплоть до указания улицы и номера дома. Важно, чтобы жители знали источники заражения и по возможности минимизировали посещение этих мест. Списки адресов опубликую сегодня в течение дня. Далее, как только будет готова интерактивная карта, будем ее ежедневно обновлять в соответствии с оперативной сводкой”, – сообщил глава региона.

Депутат ЗакСа Карелии Эмилия Слабунова выступила с критикой такой инициативы. По ее словам, она готовит запрос в прокуратуру Карелии, чтобы оспорить решение Парфенчикова.

“Главе республики – юристу по образованию – понятие прав человека, видимо, абсолютно чуждо, – заявила Слабунова. – ​Иркутской истории с травлей семьи ребенка, заболевание которого не подтвердилось, недостаточно, чтобы сделать правильные управленческие выводы. По этому адресу срочно должна выехать прокуратура РК и остановить такое решение. Запрос прокурору РК Габриеляну уже готовлю”.

В Иркутской области семью, прилетевшую из Таиланда, затравили местные жители, подозревая у прибывших коронавирусную инфекцию. После угроз жестокой расправы, которые поступали женщине с двумя детьми, и распространения их личных данных, в том числе места проживания, к ним приставили полицейских для охраны. Позже власти объявили, что тесты на коронавирус показали отрицательный результат у всех членов семьи.

Информация о состоянии здоровья людей и их заболеваниях в России относится к специальным категориям персональных данных, обработка которых не допускается по закону о персональных данных (закона №152-ФЗ). Исключение – случаи, когда:

пациент сам дал согласие в письменной форме на обработку своих персональных данных;

пациент сам сделал персональные данные общедоступными;

когда обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов пациента либо жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц;

обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических целях и осуществляется лицом, профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством РФ сохранять врачебную тайну.

Какой из этих пунктов Парфенчиков решил использовать для нарушения закона о персональных данных, губернатор не пояснил.

В Москве карту, где отмечаются дома, “откуда забирали больных с подозрением на коронавирус”, делает издание Mash. Однако достоверность этой карты неоднократно ставилась под сомнение.