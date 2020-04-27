СБУ назвала главу Херсонского облсовета Мангера конечным заказчиком нападения на Гандзюк

27.04.2020, 16:35, Новости дня

Служба безопасности Украины и Генпрокуратура Украины завершили досудебное расследование нападения на украинскую активистку Екатерину Гандзюк и назвали конечными заказчиками организации этого нападения председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата этого же совета Алексея Левина ​(Москаленко).

“Тщательный анализ связей основных фигурантов преступления, изучение их встреч и сопоставления доказательств позволили установить конечного заказчика преступления. Досудебным расследованием установлено, что это действующий председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер”, – заявили представители Генпрокуратуры.

“Все материалы готовы, сотрудники СБУ профессионально сделали свою работу и собрали доказательную базу, которая позволит четко довести позицию обвинения в суде. Надеюсь, что это дело будет рассмотрено в первую очередь. Исполнители и заказчики убийства Екатерины Гандзюк получат заслуженное наказание”, – цитирует пресс-служба СБУ главу ведомства Ивана Баканова.

Согласно обвинительному заключению, Мангер и Левин подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (намеренное причинение тяжких телесных повреждений). По основной статье им грозит от семи до десяти лет лишения свободы. Однако адвокат Мангера Дмитрий Ильченко уже заявил, что “никаких доказательств вины Мангера так и не появилось”.

Екатерина Гандзюк – ​бывшая помощница мэра Херсона и антикоррупционная активистка. В конце июля 2018 года в Херсоне ей плеснули в лицо концентрированным раствором кислоты.

Девушка получила химический ожог 30% тела и долго лечилась в Киевском ожоговом центре, за три месяца ей сделали 11 операций. Но несмотря на все усилия, она умерла в начале ноября от проблем с сердцем.

В феврале 2019 года Мангеру впервые объявили подозрение в организации убийства Гандзюк. В обвинительных документах было сказано, что Мангер организовал убийство, “руководствуясь личной неприязнью, которая возникла в связи с активной общественной деятельностью Гандзюк по вопросам противодействия незаконным вырубкам лесов под прикрытием искусственных поджогов и другой незаконной деятельности”.

Но арестовывать чиновника не стали: 15 февраля суд выпустил его из СИЗО под залог в размере 2 млн 497 тыс. гривен (более $93 тыс). 18 февраля глава облсовета вернулся на работу в Херсон. В апреле суд отказался снимать его с должности главы облсовета. Сейчас Мангер по-прежнему находится на свободе, Левин (его в январе 2020 года задержали в Болгарии и экстрадировали в Украину) – под стражей. В Генпрокуратуре ранее сообщили, что он отказывается от дачи показаний и проведении с ним следственных действий.

Ранее по делу Гандзюк уже был вынесен приговор пятерым лицам, непосредственном организатору преступления. Сергею Торбину, Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову было назначено наказание от трех до шести с половиной лет лишения свободы.